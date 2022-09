Nach zwei Jahren wieder Eulenkerwe

Ludwigshafen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird in Friesenheim endlich wieder gefeiert: Die Eulenkerwe ist am Samstag auf dem Otto-Buckel-Platz offiziell eröffnet worden. OB Jutta Steinruck stach das Faßbier an, gestiftet vom Schirmherrn und Bundestagsabgeordneten Christian Schreider (SPD).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

“Ich bin froh, dass die Kerwe wieder stattfindet”, sprach Ortsvorsteher Günther Henkel vielen aus der Seele. Nach der Auflösung der Arbeitsgemeinschaft der Friesenheimer Vereine (Arge) ist die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) Ausrichter der Eulenkerwe. Ein Festzelt gab es erstmals nicht. Ansonsten sind wieder elf Schausteller mit Bratwurst, Dampfnudeln, Crêpes, Cocktails, Autoscooter, Kinderkarussell, einem kleinen Riesenrad und Schießständen vertreten. Sogar den beliebten Seniorennachmittag wird es wieder geben: Termin ist laut Henkel an diesem Montag ab 15 Uhr in der Kirchturmklause der protestantischen Gemeinde. hbg