Mehrere Blanko-Impfausweise bei Kontrolle aufgefunden

Ludwigshafen. Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Ludwigshafen drei Blanko-Impfausweise aufgefunden und sichergestellt. Die Beamtinnen und Beamten entdeckten die Papiere in einer Sporttasche des Beifahrers, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Demnach waren die Ausweise ohne Datum und Namen versehen, jedoch waren sie bereits gestempelt und unterzeichnet. Zudem waren nach Angaben der Polizei bereits Chargennummern des Impfstoffes Comirnaty des Herstellers Biontech eingeklebt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Papiere zum Weiterkauf bestimmt waren. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund der Vorbereitung der Fälschung von amtlichen Impfausweisen.