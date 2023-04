Männer prügeln in Ludwigshafen auf 19-Jährigen ein

Ludwigshafen. Drei bislang Unbekannte haben in Ludwigshafen am Montagabend einen 19-jährigen Mann abgepasst und niedergeschlagen. Nach Angaben der Polizei befand sich der junge Mann gegen 19 Uhr in der Mundenheimer Straße, als ein Pkw neben ihm anhielt und drei Männer ausstiegen. Einer der Männer hielt den 19-Jährigen fest, während die anderen auf ihn einschlugen. Auch als er bereits daraufhin auf dem Boden lag, traten die Männer weiterhin auf ihn ein. Ein 19-jähriger Zeuge kam dem jungen Mann zu Hilfe und schritt ein. Die Männer flüchteten anschließend mit dem Auto, während der Zeuge sich das Kennzeichen notierte. Die Polizei ermittelt nun den Halter des Fahrzeugs. Die Täter waren zwischen 1,65 Meter und 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Alle trugen einen Bart und hatten schwarze Haare. Eine Person trug eine grüne Jacke, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Die zweite Person trug eine Kappe und war komplett dunkel bekleidet. Der dritte Täter trug ein schwarzes T-Shirt und Jeans. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.

