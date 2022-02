Ludwigshafen. Das Ludwigshafener Ärztenetzwerk GoLu hat eine Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine gestartet. Noch bis Donnerstag werden in der Zentrale in der Paul-Klee-Straße 1 medizinische Materialien entgegengenommen, die dann am Freitag mit einem Sattelzug in Richtung Ukraine gebracht werden sollen, wie der GoLu-Vorsitzende Steffen Giesse im Gespräch mit dieser Redaktion berichtete.

