Ludwigshafen bewegt sich

Ludwigshafen. „Runter von der Couch, ausprobieren, mitmachen, Spaß haben“ – der Sportpark am Südweststadion, die angrenzenden Vereinsgelände und das Areal rund um das Maudacher Schloss haben sich am Samstag in eine große Sport- und Bewegungsarena verwandelt. Ludwigshafener Vereine haben sich den ganzen Tag über mit ihren Angeboten präsentiert. Bogenschießen, Bubble Soccer, Inline-Skating und Tanz – all das ist Teil der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“. Der Bewegungstag ist zudem Auftakt zur „LU bewegt sich!-Challenge“, die von Dienstag, 14. Juni bis zum 20. Juni zum Mitmachen einlädt. Um mitmachen zu können, müssen sich Interessierte die App „AktivBuddy“ herunterladen und der Teamchallenge „LU bewegt sich!“ beitreten. sal (Bild: Thomas Tröster)

