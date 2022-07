Küchenbrand in der Ludwigshafener Pettenkofenstraße

Ludwigshafen. Ein Küchenbrand ist am Sonntagmorgen in der Pettenkofenstraße in Ludwigshafen ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, konnten sich alle Bewohner des Gebäudes selbst ins Freie in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Treppenraum des viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes verraucht. Der Brand der Küche in einer Wohnung im dritten Obergeschoss konnte schnell gelöscht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1