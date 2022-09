Erfolgreichster Verein im Kanurennsport

Lampertheim. Nach dem Lampertheim wegen Niedrigwasser die Hessenmeisterschaft nicht durchführen konnte, wurde sie nach Mannheim verlegt um wenigsten den Schülern die Chance auf Meistertitel zu geben.

Die Sportler des Wassersportvereins Lampertheim nutzen die Chance und errangen 22 Hessenmeistertitel und war somit der erfolgreichste Verein der Meisterschaft.

Der größte Titelsammler war der Schüler A Alessandro Paterna, er konnte sechsmal Gold erringen. Er gewann beide Einerrennen über die 500 und 100 Meter. Sein Mannschaftskollege Lenny Schüttler wurde in beiden Rennen Vizemeister, damit waren sie die Topfavoriten in den Mannschaftsbooten und sie ließen auch keine ihrer Chancen aus. Einen überlegenen Sieg gab es im Zweier für Alessandro Paterna und Lenny Schüttlern in den Viererrennen und in der Staffel im KT Hessen. Die beiden Lampertheimer holten Gold.

Franka Wernz geht auch in der Schülerklasse A an den Start, auch sie gewann die Hessenmeisterschaft im Einer über die 100 und 500 Meter-Strecke. Trotz des Ausfalls ihrer Zweierpartnerin durch Krankheit sammelte Franka Wernz eifrig Hessenmeistertitel in den Mannschaftsbooten und Staffel. In der Endabrechnung kam sie auf fünf Hessenmeistertitel. In den Vieren und Staffeln kämpfte auch Lilly Steger mit um die Hessentitel und auch sie war drei Mal erfolgreich.

Greta Seibert überrascht

Auch bei den Schülern B, da sind die zehn bis Zwölfjährigen, konnte die Sportler des Wassersportvereins ihre Stärke zeigen. In dieser Saison hat sich Henrik Stiller gut entwickelt und konnte im Einer seine gewonnene Stärke zeigen und gewann bei den Zwölfjährigen den Titel. Bei den Elfjährigen wurde Jan Ringel Vizemeister. Als Schlagmann im Zweier mit Henrik Stiller und im Vierer mit Leonard Persson und Nils Gärtner ging Jan Ringel an den Start und holte jedes Mal eine Goldmedaille. Bei den Mädels der Schüler B überraschte Greta Seibert mit dem Hessenmeistertitel in der Altersklasse elf Jahre. Greta Seibert hat erst 2022 mit dem Paddeln begonnen. Lucia Reetz die in der Altersklasse zehn startet, ist dagegen schon eine Wiederholungstäterin und konnte ihre Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen. Leider konnten die Schüler B Mädels im Vierer nicht in die Titelvergabe eingreifen, weil sie einen Steuerschaden hatten. Aber Greta Seibert, Miriam von Allwörden, Lucia Reetz und Victoria Bengel ergriffen ihre letzte Chance und gewannen den Hessenmeistertitel in der Staffel.

Die Jüngsten des Wassersportvereins, die bei den Hessenmeisterschaften an den Start gingen, waren die Schüler C und ebenso erfolgreich. Im Einer gewann Mael Müller in der AK 9 und sein Bruder Elouan Müller wurde Hessenmeister bei den Siebenjährigen. Im Zweier der Schüler C zeigten Mael Müller und Raphael von Allwörden ihr Können und gewannen den Meistertitel. Ungeschlagen kam Emma Pott durch die Saison 2022. Sie gewann in Sandhofen den Meistertitel und zu ihrer großen Freude auch einen Pokal.

Mit der Regatta in Sandhofen ist die Saison 2022 beendet. Nun wird sich nach einer Trainingspause auf die Saison 2023 vorbereitet. red