Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schauspiel Komödie am Prinzregenten-Theater in Ludwigshafen feiert Premiere

Besuch von der Mama aus Heidelberg in der Hemshöfer Studentenbude und ein Schutzengel, der versucht, die Eskalation zu verhindern: In der Komödie "Ein (B)Engel auf Erden" am Prinzregenten-Theater geht es turbulent zu