Jugendliche verprügeln Mann in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Vier bis fünf Jugendliche haben in der Nacht auf Donnerstag einen Mann in Ludwigshafen angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, stieg der Mann am Schillerplatz aus der Straßenbahn aus. Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen dem 35-Jährigen und der Gruppe von Jugendlichen, bei dem die Gruppe ihn geschlagen und getreten haben. Warum es zum Streit kam, ist bislang unklar. Der Mann verletzte sich bei der Auseinandersetzung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Jugendlichen konnten nicht gefasst werden.

Die Polizei ermittelt nun. Über die Angreifer ist bekannt, dass es sich um vier bis fünf Jugendliche im Alter von 16 - 20 Jahren handeln soll. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621 963 2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.