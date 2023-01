Handfester Streit in Ludwigshafen endet mit Entschuldigung

Ludwigshafen. Zwei Autofahrer sind am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Prälat-Caire-Straße in Ludwigshafen einen handfesten Streit geraten. Nach Eintreffen der Polizei beruhigen sich jedoch die beiden Männer und entschuldigten sich, wie die Polizei mitteilt.

Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem tiefergelegten Auto im Schritttempo durch eine Baustelle, worauf hin der hinter ihm fahrende 39-Jährigen mehrfach zu hupte. Daraufhin beleidigten sich die beiden Männer zunächst durch Gesten. An einer Ampel stieg der 46-Jährige aus und beleidigte den 39-Jährigen weiter und schlug ihm ins Gesicht.