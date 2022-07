Grüne für Neustart

Ludwigshafen. Nach dem Insolvenzantrag der Metropol-Projektgesellschaft sprechen sich die Grünen im Rat für einen Neustart am Berliner Platz in Ludwigshafen aus. „Mit dem Szenario Insolvenz hat Günther Tetzner schon vor Jahren gedroht. Ludwigshafen muss alles daran setzen, dass der jahrelange Stillstand am Berliner Platz nicht eintritt. Dem Insolvenzverwalter muss klar gemacht werden, dass der Bau des Hochhauses mit dem schönfärbenden Namen ,Metropol’ bei Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafenern äußerst unbeliebt ist“, so Fraktionschef Hans-Uwe Daumann. „Weiterbau mit neuer Finanzierung ist für die Stadt und ihren zentralen Platz keine akzeptable Lösung.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Fraktion fordert die Verwaltung auf, beim Insolvenzverwalter, dem Rechtsanwalt Tobias Wahl, für einen kompletten Neustart einzutreten. „Die Metropol-Insolvenz wird von uns als Chance verstanden, die Fehler der vergangenen Jahre wieder gut zu machen“, so Daumann. Die Stadt müsse dafür Sorge tragen, dass die Baustelle gesichert und das Haltestellen-Dach repariert würden. Der Platanenhain müsse zudem wieder in städtische Obhut übergehen. Eine breite Diskussion zur künftigen Nutzung des Areals begrüßen die Grünen im Rat. jei