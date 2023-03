Großflächiger Stromausfall in Ludwigshafen und der Pfalz - Sturm in der Region

Ludwigshafen. Aktuell kommt es zu einem großflächigen Stromausfall in der Pfalz. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sind mehrere Stadtteile betroffen. Auch in Frankenthal kommt es zu Störungen. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Ein Sturmtief bringt am heutigen Freitag Wind, Regen und Gewitter nach Rheinland-Pfalz. Die Windböen erreichen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gebietsweise bis zu 95 Kilometer pro Stunde. In Kammlagen sind - zwar mit geringer Wahrscheinlichkeit - sogar orkanartige Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde möglich.

Im Laufe der Nacht zu Samstag schwächt der Wind laut DWD wieder deutlich ab.

Noch geringe Sturmschäden in Mannheim

Auch in Mannheim sind am Freitag Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 70 bis 80 km/h vorhergesagt. In exponierten Lagen müsse mit noch stärkeren Sturmböen bis 90 km/h gerechnet werden. Auch in der ersten Tageshälfte am Samstag kann es in Mannheim noch zu Windböen kommen.

In der Oststadt ist am Freitagabend wegen einem Sturm ein Baum auf ein Auto gestürzt © Priebe

Bisher sind dem Polizei Präsidium Mannheim keine großen Sturmschäden neben einigen umgestürzten Bäumen bekannt. In der Oststadt sei ein Baum auf ein Auto gestürzt. (mit dpa)