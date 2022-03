Frisches Personal

Ludwigshafen. Zum Monatsanfang haben bei der Ludwigshafener Stadtverwaltung zwei neue Führungskräfte ihre Arbeit aufgenommen. Andreas Hörnle (Bild oben) ist seit 1. März Leiter des Bereichs Soziales und Wohnen im Sozialdezernat, Jörn Rebholz (Bild unten) hat am selben Tag die Leitung des Bereichs Integration und Weiterbildung, ebenfalls im Sozialdezernat, übernommen, wie die Stadt mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 49-jährige Hörnle folgt auf Michael Gerbes, der in den Ruhestand geht. Hörnle stammt aus Ludwigshafen, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er arbeitet bereits seit vielen Jahren bei der Stadtverwaltung, zuletzt als Abteilungsleiter Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt. Im Bereich Soziales und Wohnen arbeiten 93 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

2 Bilder © Stadt Ludwigshafen / Martin Hart

Jörn Rebholz, 57 Jahre alt, kommt aus der Personalberatung und hat für verschiedene Branchen wie Automobilindustrie, Konsumgüterindustrie oder Einzelhandel Führungskräfte vermittelt. Mit Personal- und Organisationsentwicklung ist er daher laut Stadt gut vertraut. Der Bereich Integration und Weiterbildung wird unter neuer Führung auch neu aufgestellt. So wechselt die Abteilung Integration vom Bereich Steuerung im Sozialdezernat in den Bereich Integration und Wieterbildung zurück, wo sie schon früher einmal angesiedelt war. Insgesamt arbeiten in dem Bereich rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. jei (Bilder: Stadt)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2