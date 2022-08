Freude über die 1000. Geburt in Ludwigshafener Klinik

Ludwigshafen. Große Freude herrschte in der Nacht zu Samstag in der Geburtshilfe des Ludwigshafener St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses. Immerhin fand dort die 1000. Geburt in diesem Jahr statt. Mutter und Kind, ein kleiner Junge, seien wohlauf, teilte das Krankenhaus am Montag mit. Finn, so heißt der neue Erdenbürger, wog bei seiner Geburt 3340 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Eigentlich ist er laut der Mitteilung aber das 1026. bis zu diesem Zeitpunkt im St. Marienkrankenhaus geborene Baby, da 2022 bereits 26 Zwillingspaare auf die Welt kamen – 518 Jungs und 508 Mädchen wurden insgesamt bisher geboren.

Mutter Silvia Vorwerk freue sich sehr über ihren Sohn, ihr erstes Kind, der es am Freitagabend auf einmal sehr eilig hatte auf die Welt zu kommen, so die Klinik. Nach leichten Krämpfen in der Nacht davor, war der Tag ruhig, schilderte Vorwerk. „Aber um sieben, neun Tage vor dem errechneten Geburtstermin, ging es dann richtig los“, berichtete die 35-Jährige. Gegen 19.30 Uhr kam sie gemeinsam mit ihrem Mann im St. Marienkrankenhaus an, um 23.14 Uhr war Finn bereits auf der Welt. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, das ich kaum in Worte fassen kann“, beschreibt sie ihre Gedanken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bewusst für Klinik entschieden

Mehr zum Thema Babypause Keine US Open: Tennisstar Angelique Kerber ist schwanger Mehr erfahren Blaulicht Zugtüren schlossen sich am Mannheimer Hauptbahnhof – Kinder bleiben zurück Mehr erfahren

Dankbar sei sie auch über die großartige Unterstützung ihres Mannes. „Durch dieses gemeinsame Erlebnis sind wir noch mehr zusammengewachsen“, ist sie sicher. Für das Geburtszentrum im St. Marienkrankenhaus habe sie sich ganz bewusst entschieden, berichtete sie. „Meine Mutter ist hier geboren und ich auch, da war klar, dass auch mein Kind hier auf die Welt kommt“, so die Ludwigshafenerin. Nach einer Untersuchung von Finn durch den Oberarzt der Kinderklinik freuen sich Mutter und Sohn jetzt auf zu Hause und die intensive gemeinsame Zeit mit Ehepartner und Vater. Und auch die Großeltern haben sich schon angekündigt, teilte das Krankenhaus mit.Zwischen 1500 und 1600 Kinder werden im Perinatalzentrum im St. Marienkrankenhaus im Jahr geboren. Viele kommen nach einer normal verlaufenden Schwangerschaft zur Welt.