Gefährliche Körperverletzung in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Sonntagabend im Ostring in Ludwigshafen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hat eine 47-Jährige eine 29-jährige Frau zunächst angesprochen und sie danach mit einem stockähnlichen Gegenstand geschlagen sowie an deren Haaren gezogen. Die 29-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und erlitt unter anderem Platzwunden. Sie flüchtete in einen Hinterhof. Die 47-Jährige konnte kurze Zeit später angetroffen werden. Sie wird sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Ursächlich für den Streit dürften private Unstimmigkeiten gewesen sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1