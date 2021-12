Frau ohne Impfpass bespuckt Verkäuferinnen in Ludwigshafener Einkaufszentrum

Luwigshafen. Eine 27-Jährige hat in einem Einkaufszentrum in Ludwigshafen Verkäuferinnen bespuckt, beleidigt und eine Passantin getreten und geschlagen. Das teilte die Polizei mit. Demnach wollte die 27-Jährige am Samstagabend im Einkaufszentrum im Bereich des Zollhofs einen Laden betreten. Sie habe allerdings keinen Impfnachweis gehabt. Deshalb ließen zwei Mitarbeiterinen die 27-Jährige nicht in das Geschäft. Daraufhin beleidigte sie die beiden Angestellten und bespuckte sie.

Eine 46-jährige Passantin versuchte zu schlichten, teilte die Polizei mit. Doch die junge Frau bespuckte auch sie und trat und schlug sie. Die alarmierte Polizei hat die Auseinandersetzung schließlich laut eigenen Angaben beendet. Die 46-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten. Der 27-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt.