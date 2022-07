Förderer vieler Projekte

Ludwigshafen. Der langjährige Ludwigshafener FDP-Kreis- und Fraktionsvorsitzende sowie Staatssekretär a. D. Harald Glahn (Bild) wird an diesem Samstag, 2. Juli, 80 Jahre alt. Zu dem runden Geburtstag wünschen der aktuelle Kreisvorsitzende Hans-Peter Eibes und der Fraktionsvorsitzende Thomas Schell dem Jubilar „Freude, alles Gute, persönliches Glück, gute Gesundheit, Zufriedenheit sowie noch viele Jahre lang ungebrochene Energie und Tatkraft“, wie sie in einer Mitteilung formulieren.

Auf Glahn, der in Dellfeld in der Südwestpfalz aufwuchs, seien „viele positive Anstöße“ zurückgegangen. So habe er einst mit dem damaligen Bürgermeister Rainer Rund für die Einführung der betreuenden Grundschule gesorgt sowie gemeinsam mit Ex-Kämmerer Wilhelm Zeiser durch eine finanzielle Beteiligung des Landes für die Einrichtung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) die Ansiedlung und Weiterentwicklung von Unternehmen vereinfacht. Auch bei der Ansiedlung des Ostasieninstituts wirkte er als Wissenschaftsstaatssekretär mit. Glahn war 14 Jahre lang Mitglied im FDP-Landesvorstand, zwei Mal unterzeichnete er Koalitionsvereinbarungen mit der SPD mit. Eibes und Schell danken Glahn, dass er sich „immer für die liberalen Ideen eingesetzt“ habe und wünschen sich, auch weiter von dessen Erfahrungen zu profitieren. jei (Bild: FDP)