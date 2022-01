Mannheimer Morgen Plus-Artikel Erziehung - Anspruch auf Platz in Kindertagesstätte in Ludwigshafen nicht gewährleistet / Eltern wünschen sich mehr Transparenz im Bewerbungsprozess Fehlende Kita-Plätze in Ludwigshafen: Mehr als 2000 Kinder unversorgt

In Ludwigshafen haben zurzeit mehr als 2 000 Kinder keinen Platz in einem Kindergarten. © Patrick Pleul/dpa