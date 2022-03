Falscher Polizist zockt 82-Jährige ab

Ludwigshafen. Ein Trickbetrüger hat von einer 82 Jahre alten Frau aus Ludwigshafen eine Geldsumme im fünfstelligen Bereich ergaunert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der unbekannte Mann die Frau am Dienstag gegen 14 Uhr angerufen und sich als Polizeibeamter von der Polizei in Bad Dürkheim ausgegeben. Insgesamt rief er die Seniorin sechs bis sieben Mal an und sagte ihr, dass sie die Leitung freihalten und niemanden anrufen solle.

Ihre Tochter hätte einen Unfall verursacht, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Um zu verhindern, dass ihre Tochter nun ins Gefängnis müsse, forderte der Anrufer 70 000 Euro. Die Seniorin sagte, dass sie diesen Betrag nicht aufbringen könne, aber eine geringere Summe zu Hause habe. Daraufhin erklärte der Unbekannte, dass er einen Kollegen vorbei schicken würde, um das Bargeld abzuholen. Sie vereinbarten einen Treffpunkt und die Kleidung, die die Frau tragen sollte, damit der Abholer sie auch erkennen könne. Die Frau machte sich mit dem Geld auf den Weg. In der Giselherstraße kam ihr ein Mann entgegen, der sie mit ihrem Namen ansprach. Nachdem die 82-Jährige ihm eine rote Tasche mit dem Bargeld gegen 15.30 Uhr überreicht hatte, machte sich der Mann davon. Laut Polizei war er etwa 25 Jahre alt und klein. Er trug eine dunkle Baskenmütze und eine dunkle Jogginghose.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 melden.