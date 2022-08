Fahrradfahrer in Ludwigshafen beleidigt Fußgängerin und verletzt sie

Ludwigshafen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Montag eine 43-jährige Frau in Ludwigshafen beim Vorbeifahren beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 15.10 Uhr zu Fuß im Bereich der Prälat-Claire-Straße in Richtung Buschwegbrücke unterwegs, als der Fahrradfahrer sie beleidigte und ihr in den Bauch trat. Die 43-Jährige konnte noch rechtzeitig ein Foto von dem Unbekannten machen, als er in Richtung Dürkheimer Straße flüchtete.

Der Unbekannte trug eine blaue Arbeitshose, ein graues T-Shirt, einen blauen Fahrradhelm und einen schwarzen Rucksack. Sein Fahrrad war ein grün/schwarzes Mountainbike. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, von kräftiger Statur und etwa 175 cm groß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/9632403 zu melden.

