Fahndung nach Brandstifter in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft sind auf der Suche nach einem Mann, der im August und September des letzten Jahres Feuer auf den Gelände von zwei Ludwigshafener Firmen gelegt hat. Da die Feuer in unmittelbarer Nähe zu den Firmengebäuden und weiteren brennbaren Gegenständen gelegt wurden, ging laut Polizei ein erhöhtes Risiko für die Unternehmen von den Feuern aus.

Am 31.08.2022, zwischen 4.20 Uhr und 4.50 Uhr, betrat der Täter unbefugt ein Firmengelände im Hedwig-Laudien-Ring und entzündete Europaletten. Die zweite Tat ereignete sich direkt in der Nacht darauf, am 01.09.2022, zwischen 3.30 Uhr und 4.00 Uhr, betrat er unbefugt ein anderes Firmengelände in der Saarlandstraße und zündete dort erneut Holz an.

Um die Fahndung nach dem Täter zu unterstützen, wurde ein Foto veröffentlicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/ 9632122