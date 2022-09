Exibitionist entblößt Geschlechtsteil an Schule in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zwei Exhibitionisten sind am Dienstag an einer Ludwigshafener Schule in der Karolina-Burger-Straße von der Polizei festgestellt worden. Wie die Beamten mitteilen, zog einer der Männer vor zwei Schülerinnen seine Hose herunter, um sein Geschlechtsteil zu entblößen. Beide Täter im Alter von 18 und 40 Jahren waren wegen Bauarbeiten auf dem Schulgelände gewesen.

