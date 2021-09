Exhibitionist und Kinderansprecher in der Nähe von Schulen unterwegs

Ludwigshafen. Jeweils ein Exhibitionist und ein Kinderansprecher sind am Donnerstagmorgen in Ludwigshafen unterwegs gewesen. Die Schulleitung der Bliesschule hatte der Polizei nach Angaben der Behörde den Exhibitionisten in der Bruchwiesenstraße im Bereich des Bliesparks gemeldet. Demnach war eine 14 Jahre alte Schülerin gegen 8.25 Uhr auf den unbekannten Mann aufmerksam geworden. Er trug laut Polizei einen Blaumann und manipulierte sein Glied. Der Mann soll zwischen 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein und habe eine kräftige Statur.

Bereits zuvor hatte ein unbekannter Mann gegen 7.10 Uhr in der Adolf-Diesterweg-Straße ein zehnjähriges Mädchen aus dem Auto heraus angesprochen und sie nach dem Weg zur Diesterweg-Schule gefragt. Er habe unbekleidet im Auto gesessen und sich im weiteren Verlauf gegenüber dem Mädchen unsittlich geäußert. Dabei soll er seinen Penis in der Hand gehalten haben. Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein und habe dunkle Haare und einen Bart. Das Auto wurde als dunkel beschrieben.

Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen.