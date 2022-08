Absperrungen bei Bombenentschärfung: Mann verletzt Polizist

Ludwigshafen. Bei der Bombenevakuierung in Ludwigshafen hat ein Mann am Mittwochabend einen Polizisten angefahren und dabei leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei wollte der 40-Jährige gegen 17.40 Uhr durch die Absperrung an der Lucas-Cranach-Straße fahren. Die Straße war wegen einer Bombenentschärfung durch Absperrgitter und zwei Polizeibeamte abgesperrt.

Nachdem der Autofahrer nicht durch die Absperrung gelassen wurde, fuhr er zweimal gegen das Absperrgitter und versuchte dann die Absperrung über den Gehweg zu umfahren, so die Mitteilung. Dabei fuhr er den Polizisten an, der auf dem Gehweg stan. Der Beamte wurde leicht verletzt. Gegen den 40-jährigen Autofahrer wird nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffss in den Straßenverkehr und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.