Betrunkene Autofahrerin fährt in Ludwigshafen in die Haltestelle Rathauscenter

Ludwigshafen. Eine betrunkene Autofahrerin ist in Ludwigshafen am Freitagabend mit ihrem Wagen in der Straßenbahnhaltestelle des Rathauscenters gelandet. Nach Angaben der Polizei bog die 39-Jährige gegen 21.15 Uhr am Ludwigsplatz nach links auf die dortigen Straßenbahnschienen ab und fuhr auf diesen in Richtung der Unterführung des Rathauscenters. Im weiteren Verlauf befuhr die Frau dann das Gleisbett der Straßenbahn bis zur Haltestelle Rathauscenter, wo das Auto schließlich zum Stehen kam.

Ein Atemalkoholtest ergab bei der 39-Jährigen einen Wert von 1,32 Promille. Es entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro. Die Bergung des Wagens dauerte bis 4 Uhr an. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Eine Blutprobe wurde durch einen Arzt entnommen. Die 39-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.