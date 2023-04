Bauarbeiten auf der B9 bei Ludwigshafen ab Dienstag

Ludwigshafen. Eine weitere Straßenbaustelle in der Metropolregion bringt ab kommender Woche neue Einschränkungen für Autofahrer. Wie der Landesbetrieb Mobilität am Dienstag mitteilte, beginnen ab Dienstag, 11. April, die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 9 zwischen dem Kreuz Rheingönheim und dem Dreieck Ludwigshafen. Im Vorfeld zu den eigentlichen Sanierungsarbeiten werden demnach zunächst Überfahrten der Mittelstreifen hergestellt. Der Verkehr werde jeweils mit einer Fahrspur an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten werden dem Landesbetrieb Mobilität zufolge etwa zwei Wochen dauern.

Im anschließenden ersten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung der Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Rheingönheimer Kreuz bis über die Anschlussstelle Mutterstadt Gewerbegebiet/Limburgerhof. Der Verkehr wird den Angaben zufolge dann auf die Gegenfahrbahn geleitet, wo für jede Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung stehe. Der nördliche Anschluss Mutterstadt/Limburgerhof ist während der ersten Bauphase gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bundesstraße 9, Anschlussstelle Limburgerhof. Die Bauzeit für den ersten Abschnitt soll je nach Witterung etwa vier Wochen in Anspruch nehmen. Über die weiteren Bauabschnitte will der Landesbetrieb zeitnah informieren.