BASF meldet Produktaustritt - 240 Kilogramm Triethanolamin in Rhein gelangt

Ludwigshafen. Rund 240 Kilogramm Triethanolamin sind seit Donnerstag in den Rhein in Ludwigshafen gelangt. Das teilte die BASF SE am Freitag mit. Der Grund für die Emission aus dem Auslauf ihrer Kläranlage werde aktuell untersucht.

Triethanolamin ist kein Gefahrstoff und der Wassergefährdungsklasse 1 zugeordnet. Der Stoff ist schwach wassergefährdend und biologisch abbaubar. Aufgrund der emittierten Menge sei von keiner Gefährdung für Wasserorganismen und andere Lebewesen auszugehen. Die zuständigen Behörden sind informiert.

Triethanolamin wird vor allem als Vorprodukt für Seifen, Tenside und Waschmittel sowie in der Gaswäsche eingesetzt.