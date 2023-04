Ludwigshafen. In den kommenden zwei Wochen kann eine gelbliche Abgasfahne über der BASF in Ludwigshafen zu sehen sein. Wie der Chemiekonzern mitteilte, wird ab Montag, 3. April, eine Gasturbine im Kraftwerk Süd in Betrieb genommen. Dadurch könne sich wiederholt kurzzeitig eine Abgasfahne bilden.

