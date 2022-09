Austritt von Salzsäure in Ludwigshafen: Drei Verletzte

Ludwigshafen. Bei einem Austritt von Salzsäure in Ludwigshafen sind drei Menschen verletzt worden. Am Mittwochvormittag war auf dem Gelände einer Firma für Tankreinigung in der Oppauer Straße im Stadtteil Edigheim bei Umfüllarbeiten ein Tank geborsten und die Säure ausgetreten, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch erklärte. Drei Personen atmeten Dämpfe ein und wurden ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Sachschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20 000 Euro. Von der Feuerwehr waren insgesamt 40 Einsatzkräfte vor Ort.

