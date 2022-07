Anwohnerversammlung soll kommen

Beim Thema Sauberkeit will die Ortsvorsteherin von Mundenheim, Anke Simon, den Zusammenhalt im Stadtteil stärken. „Wir wollen unterwegs sein in Geschäften, aber auch in Parkanlagen“, verdeutlichte sie bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung ihre Vorstellungen. Passend dazu sollte eigentlich das Projekt Umweltpatenschaften der Abfallberatung der Wirtschaftsbetriebe mit ihren lilafarbenen Müllsäcken

...