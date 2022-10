Als Arbeiter des Wasserwerks ausgegeben –Trickbetrüger beklaut Seniorin in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein bislang unbekannter Trickbetrüger hat am Montagnachmittag in Ludwigshafen eine Seniorin bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Mann gegen 15 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Amsterdamer Straße, indem er sich als Angestellter des Wasserwerks ausgab, der das Wasser überprüfen müsse. Er forderte die Frau auf, das Wasser im Badezimmer zu beobachten, während er in der Küche beschäftigt sei. Als er die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Frau, dass ihr Bargeld in Höhe von fast 300 Euro gestohlen wurde.

Der Täter soll etwa 1,95 Meter groß sein und 35 bis 40 Jahre alt. Er hatte blondes Haar mit Seitenscheitel, war glattrasiert und bekleidet mit einem beigen Trenchcoat und schmutzigen Hosen. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen, und bittet Zeugen um Hinweise an 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.