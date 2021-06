900 000 Euro Fördergelder für Betriebe

Ludwigshafen. Freude in Ludwigshafen: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert erneut das Institut für Beschäftigung und Employability. Bis März 2024 stellt der Bund dem Weiterbildungsverbund für das Projekt mit dem Kurztitel „Weiter in RLP“ fast 900 000 Euro zur Verfügung. Das Projekt nimmt die Metall- und Elektro-Industrie sowie die Chemische Industrie in Rheinland-Pfalz in den Fokus. Konkret geht es um die Sicherung der Zukunftsfähigkeit dieser Branchen.

Mit den Fördergelder des Bundes sollen Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen werden. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sollen ihre Weiterbildungsbeteiligung erhöhen. Auch Bundestagsabgeordneter Torbjörn Kartes betonte: „Weiterbildung wird in einer sich schnell verändernden und immer digital werdenden Arbeitswelt immer wichtiger – für Unternehmen wie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deshalb lag auch ein Schwerpunkt unseres Arbeitsausschusses in dieser Wahlperiode im Bereich der Weiterbildung.“ Gemeinsam mit Direktorin und Professorin Jutta Rump gratulierte er dem Verbund zur Bundesförderung. Geplant sind die Weiterbildungen des Projektes durch Kooperationen der Unternehmen untereinander sowie mit Akteuren des Arbeitsmarktes und Institutionen aus dem Bereich der Weiterbildung. Organisiert würden die Angebote „gemeinsam und ressourcenschonend im Verbund“.