Die Geopark-Ranger laden am Samstag, 17. September, ein zum „Biedensand-Waldbingo für Kinder“. Die Veranstaltung dauert von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr und wird von Andrea Hartkorn betreut. Geboten werden Natursuch- und Bewegungsspiele an der frischen Luft für Kinder von fünf bis neun Jahren – mit oder ohne Elternbegleitung. Treffpunkt ist am Parkplatz am Biedensand (Alter Hafen).

Die

...