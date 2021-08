Tierische Aufregung am Badesee

Es ist zwar kein neues Problem, aber eine vernünftige Lösung wurde bislang nicht gefunden: Die Rede ist von den Wildgänsen, die gerade mal wieder für tierischen Ärger am Badesee sorgen. Oder vielmehr ihre Hinterlassenschaften. Große Flächen am Strand sind mit Gänsekot und Federn überzogen. Hier mag momentan wohl niemand sein Handtuch ausbreiten. Die Biedensand Bäder als Betreiber haben bereits reagiert und mit gelb-schwarzem Flatterband - Geschäftsführer Marius Schmidt spricht von „Gänsebarrieren“ - Strandbereiche abgesteckt, um die ungebetenen Gäste damit so „zu irritieren“, dass sie diese Bereiche meiden. Bislang aber offenbar nur mit überschaubarem Erfolg. Demnächst soll hier noch ein Flugdrache in Gestalt eines Greifvogels aufsteigen, um den Gänsen Angst zu machen, kündigte Schmidt an. Mehr als von dem vermeintlichen Ungeheuer verspricht er sich allerdings von den Badegästen. Wenn diese bei anhaltend schönem Wetter in großer Zahl an den See kommen, werde es dort eng - und die Wasservögel nähmen vermutlich freiwillig Reißaus. Ansonsten gilt: „Bitte auf keinen Fall füttern, um den Gänsen den Aufenthalt bei uns nicht noch angenehmer zu machen!“

