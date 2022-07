Mannheimer Morgen Plus-Artikel Sport „Stars of Ring“ in Lampertheim suchen Basketball-Meister

64 Aktive in 16 Teams waren beim Basketballturnier "Stars of Ring" auf dem Bozplatz in der Ringstraße dabei. Die Hobbyspieler unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Nationen kämpften dabei um Körbe und Punkte.