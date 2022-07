Sommerspaß für zwölf Euro

Lampertheim. Die Sommerferien stehen vor der Tür – und ja, es gibt ihn wieder, den beliebten Sommerferienpass. „So ein Ferienpass bringt Sommerspaß“, sind sich die Verantwortlichen sicher. Diese kommen in diesem Jahr nicht nur aus Lampertheim, sondern auch aus Lorsch: Denn erstmals bieten beide Kommunen den Ferienpass gemeinsam an. Entsprechend vielfältig ist die Angebotsliste.

Im Rathaus-Service Lampertheim und im Bürgerbüro der Stadt Lorsch liegen ab Freitag, 8. Juli, die Sommerferienpässe für die Sechs- bis 17-Jährigen und die Flyer bereit. Ein Ferienpass kostet zwölf Euro. Damit können die Nutzer über den Zeitraum der hessischen Sommerferien an den Veranstaltungen vergünstigt oder kostenfrei teilnehmen.

So ist im Faltblatt zu entdecken, dass die Besitzer eines Ferienpasses während der Sommerferien freien Eintritt in die Biedensand Bäder Lampertheim und in das Waldschwimmbad Lorsch haben. Und wenn die Kinder und Jugendlichen auf ihrer Fahrradtour zum Schwimmbad noch Appetit auf Eis bekommen – auch da hilft der Freizeitpass weiter. In bestimmten Eiscafés der Städte können die beigelegten Gutscheine eingelöst werden. Außerdem kann auf der Lampertheimer Minigolfanlage von Elfriede Schubert mit einer Begleitperson kostenlos gespielt werden.

Die Verantwortlichen freuten sich über die Kooperation der beiden Kommunen und können sich gut vorstellen, dass die jungen Leute zwischen den Gemeinden pendeln und Workshops der Jugendförderungen besuchen. Da zwei Kommunen zusammenarbeiten, könne eine ergänzende Palette geleistet werden. „Auch schöne Ausflüge stehen auf der Aktivitätenliste“, sagte Erster Stadtrat Marius Schmidt. Manfred Scholz, der Fachdienstleiter Jugendförderung, hob hervor, dass „die Touren als Familienausflüge genutzt werden können. Gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse stärken die Gemeinschaft.“

So gibt es Einsparungen beim Besuch des Technikmuseums in Mannheim, des Funparks Bergstraße, der Sommerrodelbahn und der Kletterwand der Erlebnishöhe Wald-Michelbach. Die Kinowelt Worms spendiert den Ferienpassinhabern eine mittlere Portion Popcorn. Rabatte gewährleistet auch die Stadt Lorsch beim Besuch des Klosters Lorsch oder des Freilichtlabors Lauresham.

Manfred Scholz dankte den zwölf Kooperationspartnern für ihre Unterstützung. „Vor allem ist es ein attraktives Angebot für Familien, die nicht in Urlaub fahren können“, betonte der Lorscher Bürgermeister Christian Schönung. Der Sommer in der Region und das abwechslungsreiche Ferienprogramm könnten so gemeinsam genossen werden.

Auch André Pfleger, der Leiter der Jugendförderung Lorsch, ist mit von der Partie bei der kommunalen Partnerschaft. Er nimmt die Anmeldung für den Projekttag in Lorsch entgegen, der im Faltblatt beschrieben ist. „Wichtig ist, dass die Interessenten für das Ausstellen des Ferienpasses ein Lichtbild mitbringen“, betont Schmidt.

Info: Infos: manfred.scholz@lampertheim.de, Tel. 06206/93 53 94