Sicher im Sattel

Lampertheim. Zwischen den beiden großen Lampertheimer Reitturnieren hat der Reit- und Fahrverein einen Kurs zum Erwerb der Reitabzeichen sechs bis zehn abgehalten. Die Reitabzeichen bestehen aus einem theoretischen und praktischen Teil und sind als Motivation für Kinder und Jugendliche gedacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kursteilnehmer Reitabzeichen zehn: Lara Eßlinger, Amaya Sophia Shaikh Reitabzeichen neun: Gesa und Tabea Wegkamp, Enya und Berit Benthack, Lotta Eckard Reitabzeichen acht: Lea-Sophie Di Rosolini, Nele Egle Reitabzeichen sieben: Jenny Zahn Reitabzeichen sechs: Vanessa Sanchez red

Das Reitabzeichen zehn ist eine Einsteigerprüfung. Diese Prüfung besteht aus drei Stationen: Dem theoretischen Teil, bei dem die Prüflinge Kenntnisse über die Grundlage der Pferdepflege sowie dem Umgang mit dem Pferd nachweisen müssen. Der praktische Teil setzt sich aus einer Reitprüfung zusammen, in der der Prüfling beweisen muss, dass er sicher und korrekt im Schritt und Trab im Sattel sitzt.

Beim Reitabzeichen neun müssen die Teilnehmer die theoretischen Grundlagen zur Pferdepflege und -haltung beherrschen sowie die Grundkenntnisse der sogenannten Hufschlagfiguren besitzen. Im praktischen Teil muss der Prüfling zeigen, dass er sein Pferd putzen und satteln kann, des Weiteren stellt er sein Pferd in den drei Gangarten Schritt, Trab und Galopp vor.

Die Anforderungen des Reitabzeichens acht sind im Vergleich zum Reitabzeichen neun intensiviert, das heißt, die theoretischen Kenntnisse werden gegenüber der Vorprüfung noch ausgebaut und sind im praktischen Teil zusätzlich erhöht. Die Teilnehmer müssen zumindest im Schritt das Reiten ohne Steigbügel zeigen, des Weiteren muss einen Geschicklichkeitsparcours überwunden werden, der als Vorbereitung zur Erlernung des Springreitens dient. Beim Reitabzeichen sieben ist die praktische Prüfung noch deutlich schwieriger, da sie zusätzlich durch eine Springprüfung ergänzt wird. Die Teilnehmer müssen einige kleine Hindernisse aus dem Trab, aber auch aus dem Galopp überwinden und dabei zeigen, dass sie ihr Pferd auch beim Springen unter Kontrolle haben.

Beim Reitabzeichen sechs werden ebenfalls erste niedrige Sprünge und in der Dressur eine Aufgabe angelehnt an die Klasse E absolviert. In der theoretischen Prüfung wird überprüft, wie gut die Kenntnisse in der Pferdehaltung, Fütterung und Pferdegesundheit sind. Der Vorbereitungslehrgang zu den Reitabzeichenprüfungen wurde von der Reitlehrerin Birgit Höfer mit Unterstützung von Neele Schmidt abgehalten. Die Reitstunden fanden auf den vereinseigenen Schulpferden statt. Insgesamt haben sich elf Teilnehmer zu dem Reitlehrgang angemeldet, von denen alle am letzten Tag die Abschlussprüfung unter den strengen Augen der Richterin Sandra Heinrich absolviert haben. Aufgrund der guten Vorbereitung wurden die Abschlussprüfungen von den angetretenen Teilnehmern souverän bestanden. red