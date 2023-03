Roboter-Workshop und „Unsichtbare Welten“

Lampertheim. Die Jugendförderung hat in diesem Jahr erneut ein Programm zusammengestellt und lädt die Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren dazu ein.

Los geht es am Montag, 17. April, mit den zweistündigen Workshops „Werde Experte mit dem Dash Roboter“. Es werden drei gleiche Kurse angeboten, bei denen vieles über den Dash-Roboter gelernt werden kann. Die einzelnen Workshops finden von 9 bis 11 Uhr, 11.30 bis 13.30 Uhr oder von 14 bis 16 Uhr in der Stadtbücherei statt. Die Teilnahme kostet drei Euro.

Von Dienstag, 18. April bis Mittwoch, 19. April findet eine Übernachtungsaktion „MINT bei Nacht – mit dem Flitze Feuerstein Spielmobil“ in der Stadtbücherei statt. Wenn es dunkel wird und die Nacht hereinbricht, wird „Flitze Feuerstein“, das Spielmobil der Jugendförderung, mit den Kindern durch die Bücherei schleichen. Mit Spielen, Basteln und Toben lernen die Kinder Bücher einmal ganz anders kennen. Geschlafen wird auf Isomatten und Luftmatratzen zwischen den Regalen, wo sich jedes Kind sein „eigenes“ Lager bauen darf. Für die Übernachtung gibt es eine komplette Verpflegung, Bastel- und Spielmaterialien sowie Betreuung. Beginn ist am Dienstag um 18 Uhr in der Stadtbücherei. Die Kinder können am folgenden Tag um 10 Uhr abgeholt werden. Die Kosten betragen 15 Euro.

Ausflug nach Mannheim

Am Donnerstag, 20. April, geht es nach Mannheim ins Reiss-Engelhorn-Museum. Beim Besuch der Mitmachausstellung „Unsichtbare Welten“ gibt es zahlreiche Stationen. Treffpunkt zur Abfahrt am Lampertheimer Bahnhof ist um 8.50 Uhr. Die Kinder werden bis etwa 14.10 Uhr unterwegs sein. Der Ausflug kostet acht Euro.

Am Freitag, 21. April, laden Stadtbücherei und Jugendförderung gemeinsam zu einem kleinen Theaterstück mit musikalischen Mitmach-Elementen ein. Dabei steht das Buch „Die Zauberuhr der Sahrine“ im Zentrum. In ihrem Unkrautgarten stolpert die 120 Jahre alte Frau zufällig über eine Taschenuhr. Was für ein Wunder, als die Uhr zu sprechen beginnt! Die Uhr verrät der Sahrine, dass sie Lebenszeit zaubern kann. Die alte Frau ist überglücklich. Doch es gibt auch Probleme. Denn die Zauberuhr stiehlt die geschenkte Lebenszeit von anderen Menschen. Dennoch nutzt die alte Dame die Zauberkraft der Uhr. Eine spannende Geschichte beginnt. Auch die Autorin des Buchs wird anwesend sein. Beginn ist am Freitag um 15 Uhr in der Stadtbücherei. Kinder zahlen fünf Euro Eintritt, Erwachsene acht.

Teilnahme- und Eintrittskarten zu den Aktionen sind von 24. März an bei „Horlé – Mode und mehr“ in der Kaiserstraße erhältlich. Weitere Auskunft gibt die Jugendförderung unter Tel. 06206/935312 oder per E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de. red