Premieren-Veranstaltung im Vogelpark

Viernheim. Zwei volle Tage im Sinne der Nachhaltigkeit: Das Brundtlandbüro und seine Netzwerkpartner informieren zwei Tage lang über Wärmepumpen, Fotovoltaik, Mobilität und Klimaanpassung, und das am „Tag der Erde“. Diesen gibt es seit 1970. Er hat seinen Ursprung in einer amerikanischen Studentenbewegung. Die Idee des Aktionstages ist es, für einen umweltbewussten Lebensstil zu werben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Aktion findet zum ersten Mal in Viernheim statt, und zwar gleich an zwei Tagen: am Samstag, 22., sowie am Sonntag, 23. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Viernheimer Vogelpark. Initiiert wurde die Veranstaltung vom Verein Vogelpark Viernheim zur Bundesgartenschau, die derzeit in Mannheim stattfindet.

Ergänzend zum Buga-Programm

Das städtische Brundtlandbüro ist Kooperationspartner und vertritt die technischen Themen der Nachhaltigkeit mit den Bereichen Wärmepumpe, Photovoltaik, Mobilität und Klimaanpassung, die eine Ergänzung zu den Schwerpunkten Natur- und Artenschutz der Initiatoren sein sollen.

Das Team des Brundtlandbüros ist vor Ort und gibt praktische Orientierungshilfen zu den Themenbereichen. Wer an einer Heizungssanierung interessiert ist, erhält eine Wärmepumpenberatung im eigenen Haus. Die Kosten dafür trägt das Brundtlandbüro. Auch beim Fachbetrieb Kiss und Waldecker können sich Gäste über Heizsysteme informieren.

Für den Bereich Mobilität werden verschiedene Optionen vorgestellt: Carsharing-Fahrzeuge und VRNnextbike-Fahrräder. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar und VRNnextbike werden mit eigenen Aktionsständen vor Ort sein. Auch das neue Programm von „Denk Neu. Denk Rad.“ für das erste Halbjahr 2023 wird vorgestellt.

Bürger-Solar-Berater vor Ort

Die Bürger-Solar-Berater beraten Bürgerinnen und Bürger zum Thema Photovoltaik für Ein- und Zweifamilienhäusern. An den „Tagen der Erde“ sind die Berater von 10 bis 18 Uhr im Vogelpark und beantworten Fragen.

Wer sich über die zukünftigen Technologien bei der Haustechnik informieren will und einmal neue Mobilitätsformen kennen lernen möchte, dem bietet die vielfältige Veranstaltung am kommenden Wochenende ebenfalls eine gute Gelegenheit dafür.

Auch der Verein Kompass Umwelt- und Energieberatung wird mit einem Stand vertreten sein und informiert über seine Projekte und Aktionen. Wer mag, darf ein Samentütchen für eine Bienenblumenwiese mitnehmen und gesammelte Korken vorbeibringen. Wer sein altes Handy abgibt, bekommt einen „Bleib deinem Becher treu“-Becher geschenkt.

Zu einem Vortrag zum Thema „Verne vorne – Energiewende mit Bürgerbeteiligung endlich voranbringen“ lädt der BUND am Samstag um 17 Uhr in den Vereinssaal auf dem Gelände des Vogelparks ein. Vortragender ist BUND-Mitglied Uwe Pfenning, dessen Projekte zur nachhaltigen Bürgerbeteiligung und lokalen Energiewende bereits Auszeichnungen des Landes Baden-Württemberg erhielten.

Anschließend können die Bürgerinnen und Bürger miteinander diskutieren. red