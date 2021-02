In hessischen Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen ist seit dem 22. Februar generell eine Mund-Nasen-Bedeckung – nach Möglichkeit eine medizinische Maske – zu tragen. So sieht es die aktuelle hessische Corona-Verordnung vom 13. Februar vor.

Das Robert Koch-Institut empfiehlt dieses Vorgehen in seiner Veröffentlichung zu Präventionsmaßnahmen in Schulen vom 12. Oktober 2020 als einen Baustein zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. So heißt es, dass bei einer Inzidenz ab von 35 Mund-Nasen-Schutz im Klassenzimmer getragen werden sollte.

Die jetzige Maskenpflicht gilt in Hessen nicht für Kinder unter sechs Jahren oder Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. off