„Oberstes Ziel ist es, dass der Wald fortbesteht“

Lampertheim. Das Büro des neuen Forstamtsleiters ist so gut wie leer. Nur der Schreibtisch von Steffen Hering steht bereits. Immerhin, die Wände sind frisch gestrichen, es riecht außerdem nach Leinöl. „Zurzeit bin ich ständig im Wald unterwegs. Für Bürokratie war bisher wenig Zeit“, sagt der 44 Jahre alte Mann, der seit einigen Wochen die Behörde in Lampertheim leitet. Als Nachfolger des langjährigen Forstamtsleiters Ralf Schepp ist er schon an allen Ecken und Enden des Reviers aktiv.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herings Mobiltelefon klingelt, der gebürtige Mannheimer gibt dem Anrufer eine knappe Einschätzung, beendet das Gespräch. Dann entschuldigt er sich, nimmt den Faden wieder auf und offenbart seine Sicht der Dinge. Für Steffen Hering ist klar, die Zukunft des Waldes, der sich zwischen Bürstadt, Lampertheim und Viernheim auf 10 000 Hektar erstreckt, ist ungewiss.

„Gestörtes Ökosystem“

Alleine die Menge Totholz an den Wegrändern sei der sichtbare Hinweis auf ein „gestörtes Ökosystem“. Das Gebiet im Ried gilt unter Fachleuten als Beispiel dafür, wie stark das sich verändernde Klima den Menschen zum Handeln zwingt. Viele heimische Bäume haben in den vergangenen Jahren durch Käfer- und Pilzbefall gelitten. „Der Anteil starker Schäden an Bäumen insgesamt liegt in 2022 mit neun Prozent fast drei Mal so hoch wie im Mittel der Jahre 1984 bis 2022“, heißt es im jüngsten Waldzustandsbericht. Im Lampertheimer Wald ist das deutlich zu sehen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bürgerstiftung Jagdstern erkunden Mehr erfahren

„Oberstes Ziel ist, dass der Wald fortbesteht“, unterstreicht Hering seine Mission. Sicher, ein waldähnliches Biotop werde es immer geben. Doch wie das in Zukunft aussieht, sei offen. Das bedeute nicht, dass Bäume, Büsche und Pilze oder Moos in 100 Jahren verschwunden sein werden. Setze sich jedoch beispielsweise die spätblühende Traubenkirsche flächendeckend durch, gebe es zwar immer noch „so etwas, wie einen Wald“. Die ursprünglich aus Nordamerika stammenden Gehölze seien aber nicht geeignet, einheimische Bäume zu ersetzen. So bieten deren dünne Stämme den geschützten Vögeln, etwa dem Specht, keine Heimstätte. Auf der anderen Seite ist es nach Angaben des Forstamtsleiters wenig sinnvoll, heimische Bäume durch mediterrane Pflanzen auszutauschen. Noch vor wenigen Jahren galt dies als hoffnungsvolles Unterfangen. Heute wisse man, dass weder Flaum-Eiche noch Ungarische oder Spanische Eiche den Bodenfrost gut vertragen, mit dem in unseren Breitengraden noch im Frühjahr zu rechnen ist.

Somit bleibe die deutsche Eiche weiter ein Hoffnungsträger, wenn es um den Bestand des Waldes geht. Aber auch Hainbuchen, Linden und etwa Salweiden könnten mit geringeren Grundwasserständen umgehen, wenn sie ihre noch jungen Wurzeln tief in den Boden treiben. Wie und ob der Waldumbau funktioniert, könne man erst in Jahrzehnten sagen, räumt Hering ein. „Was wir hier machen, hat aber definitiv positive Auswirkungen“, ist sich der Forstamtsleiter sicher. Doch stets gebe es Hürden, die überwunden werden müssen. Damit beispielsweise neu gepflanzte Bäume vor hungrigen Rehen und Wildschweinen geschützt sind, müssen Forstmitarbeiter Zäune um die Kulturen ziehen, was wiederum viel Arbeitskraft beansprucht.

Wer sich mit dem neuen Behördenleiter unterhält, spürt, wie sehr ihn die Herausforderung umtreibt. Beinahe wirkt es, als nehme der neue Chef der etwa 40 Mitarbeiter im Forstamt die Herausforderung persönlich. Warum auch nicht? Der in Heddesheim aufgewachsene Mann kennt den Lampertheimer Wald seit seiner Jugend. Heute, so sagt er, streift er mit seinen eigenen Kindern auf den bekannten Pfaden.

Bei aller Nostalgie ist Hering auch Realist, er weiß, wie sehr das Waldgebiet seit Jahren einem zerstörerischen Wandel unterworfen ist. Vor allem im Ried haben die Dürrejahre der Pflanzen- und Tierwelt seit 2018 zugesetzt. Trotz winterlicher Niederschläge sind die abgesunkenen Wasserstände im Boden längst nicht auf dem wünschenswerten Stand.

Die Wurzeln vieler Bäume können nicht mehr ausreichend Wasser aufnehmen. Erschwerend komme hinzu, dass Neophyten wie die spätblühende Traubenkirsche oder die Kermesbeere heimische Pflanzen verdrängten. Und ja, natürlich mache der Maikäfer ohnehin angegriffenen Bäumen zu schaffen.

Erhöhtes Risiko von Waldbränden

Anders stelle sich die Situation im Odenwald dar, die Ökosysteme in Mittelgebirgen sind noch nicht so stark unter Druck geraten wie in der Oberrheinebene. Aktuell ist Hering auch noch für das Forstamt in Michelstadt zuständig, in dem er während der vergangenen Jahre schon Leiter war. „Ich gehe davon aus, dass noch in diesem Jahr die Nachfolge geregelt wird“, sagt er. Das wäre gut, denn auf den neuen Chef im Lampertheimer Forstamt dürften Herausforderungen zukommen, die alles bisherige übertreffen. Schon das Risiko von Waldbränden nimmt nach Ansicht von Fachleuten zu. Das Totholz abgestorbener Bäume ist leicht entflammbar, zumal dann, wenn in warmen Monaten wochenlang kein Regentropfen fällt. Deshalb sorgte der trockene und heiße Sommer im vergangenen Jahr auch für Dauerstress bei den Feuerwehrleuten in Hessen. In praktisch allen Regionen mussten Einsatzkräfte zu Wald-, Feld- und Böschungsbränden ausrücken, um teils stundenlang zu löschen. In solchen Fällen sind auch Mitarbeiter des Forstamts gefragt, wie Hering sagt. So unterstütze man die Wehr etwa, indem bereits gelöschte Bäume gefällt werden. Denn sie könnten, morsch geworden, auf Einsatzkräfte stürzen.

Dass es mit dem Wald irgendwie weitergeht, steht für ihn außer Frage. „Wir sind hier in einem sehr alten Waldgebiet, das während der vergangenen Jahrhunderte unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt war.“ So sei die Bewaldung in mehreren Phasen verlaufen. Schon früh hatten hier beispielsweise die Römer massenhaft Bäume gefällt, um Stellungen am Limes zu bauen oder Holz als Brennstoff zur Metallverarbeitung zu nutzen. Im Mittelalter habe das Aufkommen der Köhlereien großflächige Rodungen mit sich gebracht, und im Zuge der späteren Industrialisierung sei der Hunger nach dem Rohstoff Holz noch einmal größer geworden.

Heute wolle man unterschiedliche Ansprüche von Mensch und Natur in Einklang bringen. Die bei der Bewirtschaftung des Waldes zu bedenkenden Aspekte betreffen Umweltschutz sowie Wasserschutz und die Erholung. Jedenfalls, so sagt Hering, sehe er im Waldgebiet die Priorität nicht bei der Holzwirtschaft.