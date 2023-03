Nicht nur die Strecke wird flott gemacht

Im Wald bei Lampertheim und Neuschloß haben in den vergangenen Wochen Baugrunduntersuchungen für die Tunneltrasse in offener und in bergmännischer Bauausführung für die geplante ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim stattgefunden. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass das entsprechende Planfeststellungsverfahren für den betreffenden Planungsraum auf Lampertheimer Gemarkung Anfang 2024

