Marvin Dienst startet in der DTM

Lampertheim. Auf den Lampertheimer Marvin Dienst (Bild) wartet Anfang Oktober ein ganz besonderes Heimspiel. Der 24-Jährige feiert auf dem Hockenheimring seine Premiere in der DTM (1. bis 3. Oktober). Wie das renommierte Team Mücke am Freitag bekannt gab, ersetzt Dienst Maximilian Buhk am Steuer des Mercedes-Boliden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich freue mich riesig“, erklärte Dienst gegenüber dieser Redaktion. „Es wird eine große Herausforderung, da ich natürlich den Anspruch habe, sofort zu liefern. Allerdings gibt es kaum Zeit zum Testen. Aber man wächst mit seinen Aufgaben.“

© Mücke Motorsport

Rennstall und Pilot kennen sich. Dienst war 2014 in der Nachwuchsserie ADAC Formel Masters mit dem Team aus Berlin unterwegs. Mittlerweile ist der Südhesse vor allem auf der Langstrecke unterwegs und wurde unter anderem 2017 FIA-Vize-Weltmeister. jako