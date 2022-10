Lampertheimer Verwaltung will Grundsteuer drastisch anheben

Wie schwierig die Haushaltsplanung für die Verantwortlichen der Stadtverwaltung in diesem Jahr ist, hat Bürgermeister Gottfried Störmer in seiner Einführungsrede zum Haushalt 2023 in der Stadtverordnetenversammlung am Freitagabend klar gemacht. Um eine deutliche Erhöhung der Grundsteuer B werde die Stadt nicht länger umhinkommen, so seine Botschaft an die politischen

...