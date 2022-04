Lampertheim. „Sucht ist eine weit verbreitete Krankheit in unserer Gesellschaft. Wir wollen die Arbeit in diesem Bereich unterstützen“, erklärte der Erste Stadtrat Marius Schmidt bei der Spendenübergabe seitens der Stadt Lampertheim an den Arbeitskreis Suchtkrankenhilfe Bensheim/ Bergstraße und die AWO Jugend- und Suchtberatung Prisma.

Der Arbeitskreis und die Suchtberatung erhielten

...