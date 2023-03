Lampertheim in Öl

„So blicke ich nun auf dieses Bild, Gebhardts Gemälde mein Interesse stillt […] An den Gräben, mit den Gärten im Rücken, es hat sich kaum was verändert, außer den Brücken [...]“, schreibt Annie Bush, die Koordinatorin der Literatur-Initiative-Lampertheim (LIL) über das Gemälde „Burggasse“ von Johannes Gebhardt. Von dem Lampertheimer Kunstmaler sind derzeit 18 Gemälde im Haus am Römer zu sehen.

...