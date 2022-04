Lampertheim. Es ist beinahe ein Naturgesetz: Je länger die Frühlingssonne am Himmel steht, desto mehr Kunden tummeln sich vor der Eis-Diele Oberfeld in Lampertheim. So ist es auch in diesem April. Und doch gibt es eine Entwicklung, die im Hintergrund für Veränderungen sorgt.

Gestiegene Rohstoffpreise, Lieferengpässe und der Krieg in der Ukraine wirken sich auf die tägliche Produktion

...