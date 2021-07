René Lochmann pendelt von Lampertheim in das Flutkatastrophengebiet Ahrweiler, von dort aus nach Eckernförde und wieder nach Ahrweiler. In der Spargelstadt und in der Hafenstadt an der Ostsee sammelt er Hilfsgüter ein, um diese zu den Flutopfern zu bringen. „Ich gebe die Spenden direkt vor Ort an die Hilfsbedürftigen weiter“, erzählt Lochmann im Gespräch mit dieser Redaktion. In beiden

...