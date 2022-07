Kirchen: Aufruf zum Friedensgebet

Lampertheim. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine läuten täglich um 12 Uhr in den Kirchen Lampertheims die Glocken zum Gebet. Dazu wird im wöchentlichen Wechsel in der Domkirche oder in der St. Andreas Kirche für den Frieden gebetet. Das ökumenische Friedensgebet wird noch bis einschließlich Freitag, 22. Juli, fortgeführt. Danach beginnt die Sommerpause. Die Kirchen rufen die Bevölkerung daher dazu auf, die Zeit bis dahin zu nutzen, zur Ruhe zu kommen und für Frieden zu beten. Bis 8. Juli und vom 18. Juli bis 22. Juli ist das in der Domkirche möglich sowie vom 11. Juli bis zum 15. Juli in der St. Andreas Kirche. red

