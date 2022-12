Gedämpfte Aufbruchsstimmung in Lampertheim

Lampertheim. Trotz Krieg und Krisen war 2022 auch das Jahr, in dem Lampertheim wie ganz Deutschland nach zwei von der Corona-Pandemie geprägten Jahren wieder teilweise zu alter Normalität zurückgekehrt ist. Vieles, was zum Schutz der Menschen vor Ansteckung 2020 und 2021 nicht stattfinden konnte, kehrte 2022 zurück. Manches in bekanntem Format und altem Glanz, manches verändert, manches blieb

...